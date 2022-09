Domenico Pisana presenta il libro “Credo nel Dio di Gesù Cristo”

Sabato 24 settembre, alle ore 19.30, si terrà presso il Santuario della Madonna delle Grazie di Modica la presentazione del libro del Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, Domenico Pisana, uscito nel mese di Maggio, e dal titolo “Credo nel Dio di Gesù Cristo – La risposta della fede cristiana agli interrogativi dell’uomo contemporaneo, Dialogo tra Miscredenzio e Teofilo”, già lanciato lo scorso maggio al Salone Internazionale del libro di Torino dalla casa editrice “Edizioni Segno” di Udine.

A parlare del libro sarà don Stefano Modica (nella foto), teologo, bioeticista e parroco del Santuario della Madonna della Grazie, mentre Miriam Pisana e Chiara Sammito, impegnate nel mondo dell’attività teatrale, accompagneranno la presentazione con la lettura di alcuni dialoghi tratti del volume.

“Credo nel Dio di Gesù Cristo” è un libro dove attraverso un dialogo immaginario tra due personaggi simbolici – Miscredenzio (il non credente o il credente dubbioso o superficiale) e Teofilo (dal greco, “l’amico di Dio”) – l’autore cerca di esplorare alcuni grandi interrogativi, quali l’esistenza di Dio, il male nel mondo, il rapporto tra scienza e fede, lo scollamento tra società e cristianesimo e la secolarizzazione come fenomeno culturale, giungendo a mettere in risalto come la fede nel Dio di Gesù Cristo sia in grado di offrire – come fa rilevare anche il prefatore del libro Nuccio Randone – “risposte alla contemporaneità smarrita liberando l’uomo dal peso del materialismo imperante”.

Salva