Cisl Fp avvia percorso formativo per dirigenti sindacali iblei

Da oggi e fino al 15 dicembre 2022, con la cadenza di un giorno alla settimana, i dirigenti sindacali e le Rsu della Cisl-Fp del comparto delle “Funzioni centrali” di Ragusa parteciperanno ad un percorso formativo organizzato dalla segreteria nazionale. La Cisl-Fp Ragusa Siracusa ha predisposto un punto di aggregazione presso la sala riunioni della sede Cisl, in Piazza Ancione n. 2, al fine di consentire ai destinatari del percorso formativo del territorio di Ragusa di seguire in presenza i moduli svolti in videoconferenza. Gli argomenti trattati saranno approfonditi con lavori di gruppo e momenti di confronto per i partecipanti. “L’intervento formativo – spiega il segretario generale della Cisl-Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi – si propone di aggiornare la “cassetta degli attrezzi” di tutti coloro che svolgono attività sindacale nei diversi enti e amministrazioni per il nostro sindacato da qui ai prossimi anni. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere le nuove leve e coloro che finora non hanno avuto modo di aggiornare le loro competenze formative in materia sindacale. Diciamo che era questo uno dei punti qualificanti del nostro programma sindacale quando ci siamo proposti ai lavoratori e adesso lo stiamo attuando in maniera specifica. Torniamo, quindi, a ribadire l’importanza che la formazione dei propri dirigenti sindacali riveste per la Cisl-Fp Ragusa Siracusa che, in questo modo, può fornire risposte più puntuali, attente ed efficaci ai lavoratori”.

Salva