Santa Croce. Consegnati lavori di messa in sicurezza scuole via Di Vittorio

Sono stati consegnati questa mattina i lavori di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico presso le Scuole 10 Aule di via Di Vittorio a Santa Croce Camerina, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale

Ne dà notizia il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino. “L’intervento principale – spiega il primo cittadino – vedrà i lavori di risanamento dei frontalini dei due padiglioni lignei e la sostituzione

dell’attuale guaina impermeabilizzante, in più parti ammalorata, con la posa di una nuova guaina di tipo ardesiata, al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana”.

Inoltre, nell’area del Polo scolastico camerinense, verranno installati nuovi pali di illuminazione pubblica, con pannelli fotovoltaici e lampade a led, al fine di garantire una migliore sicurezza dei luoghi ed

evitare l’intrusione di soggetti estranei.

Infine è previsto il rifacimento della tinteggiatura di quattro servizi igienici nel Plesso scolastico Falcone e Borsellino: un intervento, quest’ultimo, che farà da apripista ad altri interventi sullo stesso immobile.

La spesa complessiva per effettuare i lavori ammonta a €90.000 euro e viene fronteggiata con le somme stanziate dal Decreto del Ministero Decreto del Ministro degli Interni, in applicazione dell’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, per l’anno

2022.

