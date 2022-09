Scicli. Il Consiglio approva rendiconto e Piano Triennale OO.PP

Il Consiglio Comunale di Scicli ha approvato il Rendiconto 2021, importante strumento finanziario per la realizzazione dell’attività amministrativa. Non solo, il Consiglio ha approvato anche il Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

L’approvazione di queste misure assume una valenza doppia, poiché entrambi propedeutici alla presentazione dell’istanza per partecipare alla ripartizione delle somme stanziate dal decreto 187/2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Si tratta di uno strumento che permetterebbe a Scicli di ottenere 5 milioni di Euro funzionali al consolidamento dei costoni rocciosi di Santa Maria La Nova, San Bartolomeo-Croce e Lodderi. Inoltre, con questo finanziamento si andrebbe a realizzare anche il collettore di acque bianche in Via Ponchielli.

Si tratta di interventi infrastrutturali e di messa in sicurezza a lungo attesi che permetteranno alla Città di potenziare e migliorare l’attività di prevenzione del rischio idrogeologico. Mi preme ringraziare gli uffici comunali che si sono prodigati per predisporre questi strumenti e presentare istanza di partecipazione ai fondi.

