Monterosso Almo. Domani solennità liturgica dell’Addolorata

E’ in programma domani, giovedì 15 settembre, la solennità liturgica della Beata Vergine Addolorata. A Monterosso Almo, alle 10,30, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Iacono. Durante la santa messa, si pregherà in modo particolare per gli ammalati. Alle 19,30, poi, è prevista la celebrazione eucaristica presieduta da don Giorgio Occhipinti. Ci sarà l’accensione della lampada votiva alla santa patrona da parte del sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello. Alle 21,30, quindi, in piazza Sant’Antonio, la compagnia teatrale La Giara porterà in scena “Lumia di Sicilia” e “A patente”, commedie di Luigi Pirandello. Si prosegue con le iniziative di venerdì 16, giornata dedicata a Maria Regina degli Apostoli. Alle 9 ci saranno le lodi, l’esposizione del Santissimo Sacramento per tutta la giornata e le preghiere per le vocazioni sacerdotali. Alle 19,15, la benedizione eucaristica. Alle 19,30, la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Mallemi. Alle 21, in piazza Sant’Antonio, la sesta edizione della festa del Borgo a cura dell’Amministrazione comunale.

