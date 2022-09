A Monterosso Almo. Festa dei nonni e degli anziani

Questa sera, con inizio alle 21 ,nella splendida location di piazza Sant’Antonio si svolgerà la prima edizione della festa dei nonni e degli anziani “ A casa dei nonni”. Una manifestazione che fa parte delle varie iniziative per i festeggiamenti in onore della Patrona Maria Santissima Addolorata. Una manifestazione alla scoperta delle tradizioni popolari ed all’insegna del divertimento e dello stare insieme. Raccontati direttamente dai nonni si potranno ascoltare poesie, ricette, barzellette e racconti. Ci sarà anche la partecipazione dei “ Canti e Cunti” con musiche folk della Sicilia Iblea tra le quali molto conosciuta “ U Cantu do Jaddu”.

