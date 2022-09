Calcio, Promozione. Frigintini sconfitto di misura a Gela

CALCISTICA GELA 1

FRIGINTINI 0

Calcistica Gela: Pandolfo, Argirdeni, Tuvè, Pira. Alma, Minolfi, Fiore, Di Bartolo, Ascia, Floridia, Deoma. All. Fausciana

Frigintini: Caruso, Monopoli, Migliore, Iozzia, Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Ruscica, Caccamo (27’ st. Tumino), Fusca, Noukri. All. Buoncompagni

Arbitro: Russo di Acireale

Rete: pt.44’ Ascia

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per i rossoblù del Frigintini calcio di mister Samuele Buoncompagni. Le difficoltà di tramutare in gol la buona mole di gioco espressa dai rossoblù penalizza la formazione modicana, che deve fare i conti -anche- con il valore degli avversari. Primo tempo equilibrato e al 20’ il Frigintini fallisce il gol del vantaggio con Sangiorgio che supera il portiere avversario con un pallonetto ma il pallone si stampa sul palo e ritorna in campo. Sul finire del tempo un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore rossoblù consente ai padroni di casa di tramutare l’occasione in gol con il pallone che s’insacca all’incrocio dei pali dell’incolpevole Lorenzo Caruso. Su questa azione termina il primo tempo. Si attendeva la reazione rossoblù nella seconda parte della gara, ma sarà stato il caldo sarà stato il pressing degli avversari i rossoblù hanno deluso le aspettative; specialmente nella zona centrale del terreno di gioco con pochi palloni giocati e pochi palloni giocabili per gli attaccanti. Secondo tempo deludente che la formazione locale ha controllato senza molto soffrire per portare in porto un prezioso successo. Per il Frigintini, invece, è tempo di reagire perché di questo passo i sogni svaniranno molto presto.

Salva