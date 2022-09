Il Consiglio Comunale di Modica si occuperà solo dei rifiuti

Sarà l’emergenza rifiuti l’unico argomento in trattazione nel corso della riunione del consiglio comunale di Modica, convocato per venerdì prossimo alle 19. Chi si aspettava un secondo argomento, quello sul canone per il servizio scuolabus, è rimasto deluso giacchè la presidente, Carmela Minioto, non lo ha inserito nell’agenda come stabilito dalla conferenza dei capigruppo dopo che la Commissaria straordinaria dell’ente, Domenica Ficano, ha annunciato che non intende recedere dalla propria decisione dal momento che sta applicando i punti stabiliti nel patto di stabilità.

