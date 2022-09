Il pittore modicano Guido Cicero è stato tra gli artisti premiati oggi a Palermo in occasione della manifestazione “Artista per la pace”, organizzata dalla redazione del periodico “Art now”. Si tratta di un progetto ideato in collaborazione con alcuni esponenti dell’ambiente artistico culturale italiano e la sezione provinciale di Palermo Unicef. Nell’occasione era stata allestita una mostra, curata da Rino Lucia, alla quale era presente un’opera del pittore di Modica.

