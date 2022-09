Modica, discarica abusiva data alle fiamme stamani in periferia

Mega discarica non autorizzata è stata data alle fiamme alle prime luci del mattino in Contrada Muglifulo, nella zona di Passo Parrino, a Modica. Già lo scorso 20 luglio le fiamme si erano alzate alte vista la grande quantità di spazzatura che era stata accumulata nelle scorse settimane. Così è stato stamani anche se l’arrivo dei vivili del fuoco ha bruciato solo parte dei rifiuti abbandonati. In questi giorni si sta provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi e proprio stamattina sono cominciate le opere di rimozione nella zona. Nonostante ciò nelle aree già bonificate la gente ha ripreso ad abbandonare rifiuti ed anche ingombranti.

