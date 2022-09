L’esterno di attacco Catalano nuovo colpaccio del Ragusa calcio

E’ la ciliegina sulla torta. Per dare peso a un Ragusa sempre più strutturato. La società azzurra, in vista della stagione 2022-2023 nel campionato di Serie D, si è assicurata le prestazioni del forte Giovanni Catalano, classe 1994, calabrese, esterno d’attacco, ma capace di agire anche da trequartista o seconda punta. Calciatore di grande esperienza e assoluta qualità, Catalano è cresciuto nei settori giovanili di Vigor Lamezia, Cagliari e Pescara e con gli abruzzesi ha persino debuttato in Serie A nella stagione 2012/13. Poi il passaggio in C con il Rimini e la stessa Vigor Lamezia e il giro del centro e sud Italia in D con le maglie di Potenza, Picerno, San Severo, Anzio, Lupa Roma, Roccella, Acr Messina, Corigliano e Licata. In biancoscudato ha giocato la stagione 2018/19, risultando tra gli uomini migliori dell’annata vissuta sotto le gestioni di Pietro Infantino e Oberdan Biagioni. Poi, nella scorsa stagione, è stato in forza al Città di Sant’Agata con risultati di grandissimo spessore. Non a caso, i biancoazzurri hanno disputato i playoff in Serie D pur partendo dalla prospettiva di disputare la stagione per salvarsi.

“Sono contento di potere difendere i colori di questa piazza – sottolinea Catalano – che cosa mi ha convinto di questo progetto? La concretezza e l’approccio al sottoscritto con i fatti. Molte le chiacchiere da parte di varie società che ho avuto modo di ascoltare nel corso della stagione estiva. Il Ragusa mi ha stupito perché è subito passato ai fatti. E non ho avuto quindi remore nell’accettare l’invito dell’intera società, del direttore sportivo Santo Palma che ha fatto leva sui sentimenti giusti, e del tecnico, Filippo Raciti, che sto conoscendo in questi giorni e che ho avuto già modo di apprezzare. So che ci si aspetta molto da me e so che questo gruppo, che mi piace molto, è coeso e vuole puntare dritto all’obiettivo. Lavoreremo per salvarci e, allo stesso tempo, se sarà possibile, per divertirci con un calcio che possa risultare spumeggiante e al contempo intrigante per chi verrà a vederci. I tifosi che ci seguiranno di sicuro non se ne pentiranno. E, come diciamo sempre noi, Forza Ragusa”. La firma di Catalano è stata seguita con attenzione da tutti i vertici apicali della società azzurra. Il presidente Giacomo Puma, il vice Emanuele Carnazza e il direttore generale Alessio Puma dicono: “E’ il colpo che tutti aspettavano. E, per noi, è una bella sfida avere portato a Ragusa un giocatore di tale peso. Questo deve responsabilizzarci tutti a dare sempre di più e meglio. Davvero, adesso, il campionato può cominciare, per tutti noi, con le migliori prospettive”.

