Turismo: “Pozzallo e Ispica non sono Taormina”

“ Pozzallo e Ispica non sono Taormina”. Con questo commento amaro, alcuni turisti maltesi hanno espresso il loro disappunto per i prezzi che due noti locali della costiera iblea hanno portato al tavolo dei malcapitati. Cinque birre da mezzo litro, trenta euro. Un piatto di pasta a prezzi esorbitanti. Il coperto costava più del pane portato al tavolo. Una situazione che ha lasciato tutti, è il caso di dirlo, con l’amaro in bocca.