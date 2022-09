Rifiuti: “Questa la sporca realtà”. Riceviamo

Ho letto l’articolo sull’on. Stefania Campo e del suo interesse per i rifiuti di Modica. Proprio stamattina pensavo che prima o poi qualche politicante avrebbe”cavalcato la tigre”. Per usare un eufemismo. Però come cittadino mi vergogno di abitare in questo paese perché, se non mi sfugge qlcs, nessuno dai “palazzi” ha dichiarato qlcs o promesso la risoluzione del problema. È VERGOGNOSO. E per “palazzi” non mi riferisco solo a Palazzo San Domenico ( e NON mi riferisco ancora al Sindaco dimissionario ovviamente perché non in carica, ma *OGGI*( cioè in questo istante tutto tace mi pare). Esiste anche la PREFETTURA che rappresentando lo Stato dovrebbe prendere, secondo me, qlch iniziativa, o avrebbe dovuto.

Diciamo che ai responsabili è sfuggita di mano la questione. E non parliamo poi se si contattano gli uffici comunali deputati.

Anche loro in tilt.

Dicevo stamattina, perché rientrando a casa in campagna ho voluto fotografare

alcuni siti che in cui mi sono imbattuto. E mi chiedo…ma quante decine di discariche ci saranno sul territorio modicano ?

Ancora VERGOGNA.

lettera firmata

