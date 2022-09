Scicli. Weekend di emozioni, musica e riscoperta tradizioni

Ci stiamo avviando verso la conclusione di questo ricco, animato e partecipato Diario D’Estate. Durante l’ultimo weekend, in linea con il resto del cartellone estivo, altre due pagine del Diario sono state chiuse con un grande successo di pubblico: la Notte della Trinacria ed il II Raduno Bandistico.

Venerdì sera Scicli, afferma il Sindaco Mario Marino, è stata la capitale del folclore siciliano. Grazie all’iniziativa ed all’organizzazione dell’associazione “Amici di Giorgione”, con il patrocinio ed il supporto dell’Amministrazione, la nostra Città è stata inondata da musica, balli e cibo delle nostre tradizioni siciliane.

Ieri sera, il centro storico è stato animato dalle marce e dalle sinfonie delle bande musicali di Scicli, Pozzallo ed Ispica. Un raduno che è stato aperto dall’esecuzione dell’Inno Nazionale e chiuso dal nostro inno cittadino, quello a Busacca. Nella stessa sera, è stato inaugurato il 4° festival In Canto Barocco, organizzato e diretto dal Maestro Marcello Pellegrino, all’interno della splendida cornice della chiesa barocca di San Bartolomeo.

Sindaco ringrazia gli Assessori Gianni Falla, Elio Tasca e Cettina Portelli per aver dato impulso a queste due serate, gli uffici comunali preposti e gli organizzatori. Ringrazio anche i privati, a partire dalle attività commerciali, la cui sinergia è stata decisiva per costruire un programma estivo di eventi così ricco e partecipato. Marino ringrazia anche la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine per la loro costante presenza a tutela della sicurezza di noi cittadini.

Pagina dopo pagina, il Diario d’Estate si avvia alla conclusione, eppure non è finita qui. Stiamo programmando un evento di livello per chiudere in bellezza questo diario che conserveremo nei ricordi più belli di questi primi mesi di azione amministrativa che, nonostante l’insediamento a stagione estiva già avviata, è riuscita a ridare fiato alle attività commerciali e ad animare Scicli, Jungi e borgate con eventi mirati, popolari e partecipati. La rinascita di Scicli passa anche da qui.

Salva