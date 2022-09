Pozzo Inchiudenda a Pozzallo. Lettera al Prefetto

Lettera al Prefetto di Ragusa affinché solleciti la convocazione del Consiglio Comunale Aperto, relativa alla potabilità dell’acqua del pozzo Inchiudenda. “Il Presidente del Consiglio – viene spiegato nella missiva – ha negato l’adempimento con motivazioni infondate e speciose – oltre che in violazione dell’art. 8, comma 2, lett.d) dello Statuto comunale –ed ha inserito il punto nell’o.d.g. del Consiglio celebrato in seduta ordinaria mercoledì 24 agosto scorso. Il 9 luglio il Sindaco ha fatto divieto di emungere acqua dal detto pozzo, abusivo perché mai autorizzato, ma è inammissibilmente attivato dal 5 al 9 luglio. La richiesta del Comune di autorizzazione postuma giace, infatti, presso l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa.

Il divieto di emunzione non esclude peraltro che taluno possa, improvvidamente, fruire di quell’acqua per non essere stato raggiunto dalla notizia del divieto.

Il Sindaco ed il dirigente dell’U.T.C. hanno ripetutamente dichiarato che l’acqua emunta, distribuita agli utenti del litorale est di Pozzallo, è potabile e che torneranno ad erogarla non appena il Genio Civile autorizzerà il pozzo. I sottoscrittori della pec 10.8.2022 detengono per contro analisi di laboratorio che attestano l’esatto contrario. La contrapposizione tra le due tesi circa la natura dell’acqua, se potabile o meno, ha indotto 219 cittadini a richiedere, a norma di Statuto, una seduta del Consiglio Comunale Aperto, illegittimamente se non illecitamente negata, per fare chiarezza al riguardo. In via informale abbiamo appreso di chiarimenti a Lei rimessi, impropriamente a firma del Sindaco che non ha, sulla chiesta convocazione, alcun titolo”.

I firmatari, con l’avvocato Enzo Galazzo in testa – tornano a chiedere al Prefetto di rivolgere ulteriore sollecitazione al Presidente del Consiglio Comunale di Pozzallo perché dia corso, a due mesi dacché la problematica è insorta, alla petizione esponendosi con la sua omissione a gravi responsabilità.

