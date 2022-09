Ragusa. Prescrizione biennale per i consumi idrici

A partire dal 1° gennaio 2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni, in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).

Lo comunica il servizio idrico integrato del Comune di Ragusa con una nota in cui si specifica, inoltre, che il cliente finale, appartenente ad una delle categorie individuate dalla legge e dalle delibere ARERA n. 547/19 e n. 610/21, può eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020.

Sul sito del Comune di Ragusa è possibile scaricare il modulo per richiedere la prescrizione biennale, in cui è indicato l’indirizzo a cui inoltrare la richiesta.

