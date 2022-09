Modica. Giulio torna nella casa di riposo dove funge da mascotte

Il cagnolino di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi è stato ritrovato vicino un’abitazione sulla S.P. Modica – Pozzallo, grazie al messaggio pubblicato su questo sito. Come dire, tutto e bene quel che finisce bene, soprattutto per quelle persone che vivono i giorni della loro vita in comunità, dove giulio riesce a farsi amare condividendo tanti bei momenti insieme con loro. Tutti nella struttura sono entusiasti per il ritorno di Giulio, un compagno, oltre che un amico di cui, come dicevamo non puoi farne a meno.

