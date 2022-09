Vittoria, è deceduto il “cantastorie” Giovanni Virgadavola

E deceduto il vittoriese Giovanni Virgadavola, uno degli ultimi cantastorie e carrettiere. Recentemente aveva ottenuto un riconoscimento, come grande cultore del dialetto siciliano. L’assessorato ai Beni culturali, ha iscritto Virgadavola, nel Registro delle Eredità immateriali della Sicilia, Libro dei Tesori Umani Viventi. Un riconoscimento questo, che hanno ottenuto pochissime persone in Sicilia e il primo in provincia di Ragusa.

Il vittoriese ha coltivato per tutta la vita la sua passione, riuscendo a creare perfino il museo del carretto nella sua città e a raccontare, con le sue tele, le storie della Sicilia. Aveva pure deciso di tramandare i cunti di una volta alle giovani generazioni sbarcando su youtube e poi sui social. Se ne va con lui un pezzo di storia iblea e non solo. Il 7 agosto scorso la sua ultima esibizione a Scoglitti con l’Associazione culturale Gli Ultimi Cantastorie

Salva