Modica. “Determinazione tariffe servizio scuolabus”. Riceviamo

Alla Commissaria Straordinaria del

Comune di Modica

Sappiamo che il Comune di Modica ha una condizione finanziaria gravissima e che non è facile gestirlo solo con l’intervento di accorgimenti ordinari. Occorrono strumenti straordinari che possano portare ed implementare le entrate, se non vi è altra possibilità, se non quella di decretarne il dissesto.

Il Comune di Modica è un Ente in pre-dissesto, nonché ente strutturalmente deficitario, con una mole di debiti approssimativamente certificata, e per questo motivo ha l’obbligo di chiedere la compartecipazione ai costi di alcuni servizi come quello reso alla famiglie con il servizio scuolabus. Non può farsi diversamente, ma pensiamo che anche nel chiedere ai cittadini la compartecipazione ai costi dei servizi a domanda individuale o di altra natura bisogna attenersi ad un criterio di equilibrio, per evitare che di possano imporre tariffe per il servizio da rendere alte o troppo alte a seconda della classe sociale che chiede di fruirne. La crisi che sta investendo le famiglie in ragione dell’aumento dei costi energetici e dell’impennata inflazionistica non può essere ancora di più aggravata da tariffe locali che incidano ed intacchino parte dei redditi, peraltro da un decennio ristagnante

i, di gran parte della popolazione modicana. Pertanto, pur avendo fatto bene la Commissaria a chiedere un sacrificio alle famiglie che fruiscono del servizio scuolabus, condizione peraltro imposta dal Testo unico degli Enti locali, ci sembra però che le tariffe da pagare individuate, con la determinazione commissariale n. 2966 del 29 agosto 2022, sulla base delle ben codificate fasce isee si riflettono in maniera pesante sui fruitori. E ciò lo testimonia la protesta montante delle famiglie, soprattutto quelle con reddito basso, che denunciano di non poter sostenere le nuove tariffe rideterminate in aumento rispetto a quelli precedentemente vigenti.