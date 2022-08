Stop finanziamento a Fiera Agricola Mediterranea di Ragusa

La vetrina d’eccellenza per gli allevatori iblei non sarà finanziata dalla Camera di Commercio. La Fiera Agricola Mediterranea di Ragusa, che per quasi 50 anni ha rappresentato un punto di riferimento, non è più gradita a qualche colletto bianco. Ragusa paga lo scotto di visioni politiche non certo lungimiranti, che penalizzano il territorio e il più importante comparto economico della provincia”. Il consigliere comunale Giovanni Gurrieri, capogruppo del Gruppo Misto, interviene così dopo che numerosi allevatori hanno manifestato il rischio stop, praticamente ormai quasi certo, per la Fiera Agricola Mediterranea. “Quello che era un vanto per la provincia di Ragusa rischia di scomparire almeno quest’anno – commenta ancora Gurrieri – Vorrei tanto capire adesso cosa farà il Comune di Ragusa con il suo Assessorato allo Sviluppo Economico. A quale funzionario della Camera di Commercio andrà a tirare la giacchetta per chiedere che sia rifinanziata la fiera? Quale battaglia farà il Comune di Ragusa contro l’attuale vertice dell’ente camerale? Assieme agli allevatori, siamo proprio curiosi di saperlo”.

