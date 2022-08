Monterosso. Dona un sorriso per Amore- Festa del donatore Avis

Manifestazione di solidarietà per questa sera con inizio alle 21,30, in piazza San Giovanni per trascorrere dei momenti all’insegna del dono, del sorriso e del talento . In occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista, Patrono e Protettore di Monterosso Almo, L’Avis di Monterosso Almo in collaborazione con l’associazione “Stefano Ambrogio” raccoglierà dei fondi da destinare al compaesano Padre Sebastiano Amato, missionario in Congo. Nel corso della serata verranno premiati gli svisino super donatori. Ad animare la serata con i loro canti ci sarà sia la Corale di Monterosso Almo che la Corale di Giarratana. Presenterà la manifestazione Andrea Barone.

