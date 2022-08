Pareggio tra Frigintini e Vittoria. Calcio, Catania analizza

“Dal pareggio di domenica scorsa contro il Frigintini, dobbiamo prendere un aspetto molto importante: la forza di non mollare”.

Sono le dichiarazioni del tecnico biancorosso Alessio Catania, dopo avere analizzato tutti gli aspetti della prima uscita ufficiale della squadra nella ‘prima’ di Coppa Italia Regionale.

“Siamo ancora nel percorso di preparazione atletica – continua Mister Catania – seppur lo staff che mi collabora è giunto alla fase finale di un lungo mese di agosto che ci porterà ai nastri di partenza consapevoli della nostra capacità tecnica. In questi giorni ho visto una squadra che ha lavorato con tanta dedizione a tanta umiltà. Gente che ha voluto sposare la nostra causa rimettendosi in discussione e lavorando a testa bassa. Segnale importante che questo gruppo può davvero rivelarsi all’altezza di una competizione molto difficile. Questa è la settimana che ci porterà dritto al campionato e dobbiamo arrivare concentrati e consapevoli che nessuno ci regalerà nulla. Sabato, nell’anticipo di Misterbianco, saremo consapevoli di affrontare una squadra che conosce molto bene la categoria, composta da gente di qualità. Per questo motivo chiederò ai miei ragazzi di scendere in campo con la massima concentrazione. Abbiamo molto rispetto dei nostri avversari e allo stesso tempo non vogliamo sfigurare davanti ai nostri tifosi. Credo sarà una bella partita. Nei prossimi giorni avremo, con i miei collaboratori, le idee più chiare sulla formazione che affronterà gli etnei”.

