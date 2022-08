Incidente sulla Sampieri-Cava d’Aliga (Scicli). Otto feriti

Sono otto i feriti in un incidente stradale verificatosi domenica pomeriggio sulla Sampieri-Cava d’Aliga. Tre i veicoli coinvolti: una Volkswagen, una Hyundai e una Renault. Pare che sia stato uno dei tre veicoli a causare il sinistro, finendo priva contro un’auto che proveniva dal senso opposto e poi contro il veicolo sul quale viaggiava una coppia di una coppia modicana, finita, col violento impatto, contro un muro. Tutti gli occupanti sono finiti in ospedale, nessuno è in gravi condizioni.

