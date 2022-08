Pozzallo. Rimborso buoni libro anno scolastico 2019/2020

Gli uffici di competenza stanno provvedendo a erogare il contributo per il rimborso dei libri dell’Anno Scolastico 2019/2020.

Se l’ufficio ragioneria del Comune di Pozzallo è provvisto del numero IBAN del fruitore, i pagamenti saranno versati direttamente sul conto corrente; in tutti gli altri casi il contributo potrà essere ritirato direttamente allo sportello della Banca Unicredit.

Concluso quanto sopra, gli uffici, provvederanno a rimborsare il contributo dell’anno scolastico successivo, 2020/2021.

Infine, si informano gli interessati che sulla pagina del sito del nostro Comune è già presente la domanda da compilare per accedere al bando per il rimborso dei libri riferito all’anno scolastico 2022-2023. La domanda potrà essere compilata entro il 14 ottobre.

Il personale dell’ufficio scuola è disponibile per ulteriori chiarimenti ai seguenti recapiti telefonici:

– 0932.1839312

– 0932.1839317

