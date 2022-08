Anche una Mercedes del 1938 all’Autogiro della provincia di Ragusa

Motori sempre più caldi per l’Autogiro della provincia di Ragusa la cui rievocazione giunge alla XXV edizione. Sotto il segno della regolarità classica e della strumentazione meccanica, la manifestazione promossa dal Veteran Car Club Ibleo sta per aprire i battenti. E’ infatti in programma da venerdì 2 a domenica 4 settembre. E non mancano le novità che renderanno questo appuntamento ancora più interessante. Ci sarà, infatti, la presenza della polizia di Stato con una Lancia Flaminia che sarà caratterizzata dalla classica livrea di quegli anni. Un’automobile da veri intenditori. Ma ci sarà, in particolare, proveniente da Malta, una Mercedes del 1938, di proprietà di Oliver Attard, che ha voluto essere a tutti i costi presente a questa edizione dell’Autogiro, una presenza che impreziosirà ulteriormente l’appuntamento del 2022. “Abbiamo, ancora una volta, predisposto tutto nella maniera migliore – dicono dal consiglio direttivo del Vcci – per fare vivere a chi ci verrà a trovare una esperienza indimenticabile. Stiamo predisponendo, accanto alle prove, anche un percorso turistico e gastronomico per fare apprezzare ai nostri ospiti le bellezze impareggiabili di questo territorio. Siamo convinti che, in concomitanza con la ripartenza, questa edizione dell’Autogiro riuscirà nel migliore dei modi proprio perché c’è grande voglia di fare rivivere la passione per le quattro ruote che, giocoforza, era stata costretta a rimanere sopita in questi anni caratterizzati dalla pandemia”.

Salva