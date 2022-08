Modica. AnnaMaria Aiello candidata alla Camera con Noi Moderati

L’ex Assessore al Bilancio del Comune di Modica, AnnaMaria Aiello, in quota UdC è ufficialmente candidata alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale P03 (Ragusa – Siracusa) sotto il logo di Noi Moderati, il nuovo progetto politico che comprende I partiti moderati di centro. Ieri la sua presentazione presso la sede politica di Ignazio Abbate in occasione della presentazione dei candidati UdC alle regionali. Ragusana, una grande esperienza come revisore dei Conti presso la Provincia di Ragusa, presso il Comune di Modica e presso tanti altri enti pubblici prima di diventare Assessore al Bilancio a Palazzo S.Domenico. Il suo nome ha trovato pieno appoggio da parte dei vertici regionali del partito tanto da posizionarsi al secondo posto nella lista. “Quando mi è stata fatta questa proposta – ha dichiarato a margine della sua presentazione – ho accettato subito con grande entusiasmo perché conosco e ammiro le persone che me lo hanno chiesto, in primis Ignazio Abbate. Ci siamo conosciuti tanti anni fa ed insieme abbiamo combattuto tante battaglie. Questo gruppo di lavoro ha come obiettivo quello di risollevare il territorio ibleo, da troppo tempo abbandonato al proprio destino. Per me è un grande onore, oltre che un onere, poter rappresentare lo schieramento di Centro in questa entusiasmante corsa. Lo farò con l’entusiasmo che ha sempre contraddistinto il mio operare e con l’intento di servire i cittadini della mia provincia”.

