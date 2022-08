Modica, ex studenti di 3^ media, insieme dopo 40 anni

Dopo 40 non è cambiato nulla. Gli ex studenti dalle 3^ F “De Amicis”, che frequentavano il plesso “San Teodoro” di Modica Alta, sono tornati insieme con lo stesso spirito di allora. Dopo otto lustri, allora tredicenni oggi ultracinquantenni, si sono ritrovati davanti ad una pizza tirando fuori la spensieratezza di allora, raccontandosi, ricordando, cantando a squarciagola come se il tempo non si fosse mai fermato. In fondo un suggestivo ritorno alla figura di studenti ma con tanta esperienza di vita, di lavoro, di famiglia…ragazzi della 3^ F, ragazzi del mondo.

Salva