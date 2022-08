Rinforzo in avanti per Mister Samuele Buoncompagni. Dalla New Pozzallo arriva al Frigintini Città di Modica Giovanni Leocata, classe 2002, ispicese, che ha ben figurato lo scorso anno nel campionato di Prima Categoria ed è pronto ad affrontare questa nuova ed entusiasmante avventura.



Ora la nuova esperienza in Promozione.

