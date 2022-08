Putin: “Economia in crescita nonostante le sanzioni”.

di Giannino Ruzza

Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che le entrate del petrolio e del gas sono aumentate nonostante le sanzioni economiche, ritenute illegali, che l’Occidente impone alla nazione russa. In un incontro tenuto con il capo del Servizio fiscale federale, Daniil Yegorov, il presidente russo ha sottolineato che anche altre entrate non correlate a queste voci hanno mostrato un aumento fino al 24 per cento. “Tutto questo dimostra che gli indicatori economici si sono stabilizzati, almeno per ora. Comprendiamo i rischi e le sfide che potremmo affrontare a medio termine: sono presenti e lo sappiamo”, ha affermato il leader del Cremlino. Al riguardo, Daniil Yegorov ha sottolineato che rispetto alla prima metà del 2021 il budget, classificato come “consolidato” è aumentato del 32 per cento, il che equivale a un aumento di 4,1 trilioni di rubli. “Naturalmente, i ricavi del petrolio e del gas e le fluttuazioni del mercato hanno svolto un ruolo significativo nel raggiungimento di questi risultati. Tuttavia, Yegorov ha sottolineato che l’aumento del 24 per cento delle entrate non petrolifere e del gas ha portato nelle casse della Federazione 2 trilioni di rubli. Per quanto riguarda l’imposta sul reddito, Daniil Yegorov ha insistito sul fatto che le entrate stanno arrivando a un ritmo costante, il 14 percento in più, anno dopo anno. In relazione al sistema fiscale, il funzionario ha aggiunto che le piccole imprese “non dovranno più preoccuparsi dei pagamenti della previdenza sociale, tutto sarà all’interno di un unico sistema e il sistema bancario detrarrà l’imposta sul reddito. In questo modo le aziende risparmieranno sulla contabilità fiscale, perché ora lo stiamo facendo per loro”. D’altra parte, questo giovedì il più grande produttore di carbone russo Suek, ha sottolineato che l’embargo sull’importazione di carbone russo introdotto dall’Unione Europea ha intensificato la crisi energetica mondiale. Nel frattempo, Suek ha osservato che il rifiuto della UE di importare il carbone russo ha finito per raddoppiare il prezzo sul mercato del gas naturale, soprattutto nelle condizioni di appalto delle forniture dalla Russia.

