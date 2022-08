Vittoria. Fondi per efficientamento energetico scuola Papa Giovanni XXIII

Un altro finanziamento per il Comune di Vittoria nel settore dell’edilizia scolastica. L’ufficio speciale per l’edilizia dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale erogherà 4.828.000 euro per l’efficientamento energetico del plesso scolastico Papa Giovanni XXIII (Vittoria Colonna). L’atto di accettazione del finanziamento era stato trasmesso il 19 luglio scorso dopo che il 17 maggio scorso la Regione aveva inviato l’atto di accettazione formale. A darne comunicazione l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, che precisa come “quest’altro risultato sia stato raggiunto grazie al fatto che gli uffici del mio settore, che intendo ringraziare, sono stati sempre vigili e attenti. Quindi, i componenti della Cuc ma anche i tecnici dell’assessorato ben guidati dal dirigente. Saranno concretizzate delle importanti operazioni di efficientamento energetico per l’istituto scolastico in questione, frutto dell’attenta attività portata avanti dall’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Aiello che sta operando da un lato per la futura progettazione, e ne abbiamo avuto la riprova con l’ammissione degli ultimi finanziamenti, tra cui la mensa all’istituto scolastico Portella della Ginestra, ma anche per portare avanti, sino alla conclusione, tutti gli altri progetti trovati in eredità, come in questo caso. Un lavoro minuzioso svolto con la massima attenzione. Il sindaco Aiello, con cui operiamo in stretta sinergia, ha fornito un input specifico affinché possano essere intercettati quanti più finanziamenti sarà possibile per il prossimo futuro. Ci tenevo a precisare, inoltre, che la nostra Amministrazione comunale sta fornendo un’attenzione particolare alle scuole perché lì studiano i nostri figli, le future generazioni di questa città, ed è opportuno che possa essere garantita la massima tutela degli edifici sia sul fronte dell’efficientamento energetico quanto su quello dell’adeguamento sismico”.

