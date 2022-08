Cgil, Comiso. Dipendenti Cooperativa Voltapagina senza stipendi

Forti preoccupazioni vengono espresse dalla FP CGIL di Ragusa per il mancato riscontro alle formali e informali evidenze rivolte alla Cooperativa Voltapagina e all’Amministrazione Comunale di Comiso, tese a conoscere le motivazioni del mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori della Cooperativa, che a fronte di un’intensa e gravosa attività, resa nell’ambito del servizio in convenzione con il Comune di Comiso per l’assistenza ai disabili mentali, non ricevono retribuzioni da gennaio 2022.

“In questi mesi abbiamo chiesto, dichiarano Salvatore Tavolino, segretario provinciale della CGIL di Ragusa e responsabile del terzo settore e Nunzio Fernandez, segretario generale della FP CGIL di Ragusa, più volte alla Cooperativa le motivazioni della mancata retribuzione, ricevendo scarne e per certi versi incomprensibili motivazioni, quali: “Ci impediscono di fatturare per problematiche legate al Bilancio”, abbiamo anche affrontato l’argomento “retribuzioni” con l’Amministrazione Comunale, che non è andata oltre le rassicurazioni, ma allo stato non abbiamo risposte concrete ne’ da parte dell’Ente, che non paga da circa otto mesi, né da parte della Cooperativa, che piuttosto evidenzia lo sforzo economico nel sostenere le ordinarie spese di gestione per il mantenimento degli ospiti disabili nella struttura e quindi l’impossibilità di pagare gli operatori.

Non è possibile continuare oltre, continuano i due dirigenti, fingendo che sia “la normalità” trincerandosi dietro incomprensibili scuse, per quanto ci riguarda, abbiamo il diritto/dovere di assistere i lavoratori in questo momento di grande difficoltà, chiediamo alla Cooperativa e al Comune di Comiso, la rimozione di qualunque impedimento, che si frapponga all’obiettivo di saldare le competenze dovute ai lavoratori avvertendo, che in caso di mancato riscontro alla presente in tempi estremamente contenuti, saremo costretti, nostro malgrado, ad attivare ogni iniziativa utile a ripristinare il diritto dei lavoratori alla normale retribuzione, non escludendo dure forme di lotta.”

