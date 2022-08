L’Avimecc Modica fa “squadra” anche a livello dirigenziale

Se il sestetto dell’Avimecc Volley Modica, ha la possibilità di lavorare in totale tranquillità, molti dei meriti,oltre a quelli indiscussi di coach Giancarlo D’Amico e di tutto il suo staff, sono da attribuire alla “squadra” dirigenziale che con un lavoro certosino fatto con grande professionalità e soprattutto con competenza e passione riesce a trasmettere entusiasmo anche agli atleti.

Se è vero che dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna, è altrettanto vero che dietro a una grande squadra c’è sempre una grande dirigenza.

E in questo senso il presidente Ezio Aprile è collaborato da un gruppo di persone che ognuno per il suo settore cerca di dare il meglio per far si che il “motore” Avimecc Volley Modica funzioni sempre a pieni giri.

Il presidente del sodalizio modicano, quindi, può vantarsi di avere al suo fianco persone qualificate come il suo vice Antonio Amore e dormire sonni tranquilli avendo come Direttore Generale e responsabile del marketing una persona che da sempre ha “vissuto” il mondo della pallavolo, come Luca Leocata e come Direttore Sportivo una donna “vulcanica” e motivata come Manuela Cassibba. Se a queste figure poi si aggiungono un Team Manager competente come Giovanni Galazzo, un dirigente Covid Manager e responsabile dei centri avviamento come Concetto Brullo, un assistente dei tecnici della prima squadra e delle giovanili come Giovanni Ragusa e dirigenti che come Eugenio Tona e Luca Modica organizzano le giornate di gara di serie A3 e un profondo conoscitore della pallavolo come il professor Enzo Buscema, la squadra dirigenziale è completa in ogni “reparto”.

Se poi a supporto della dirigenza vengono inserite figure altrettanto importanti come Roberta Totaro dell’agenzia viaggi “Terrabarocca” che da quest’anno si occuperà delle trasferte della prima squadra e curerà l’assistenza e l’ospitalità delle formazioni che verranno a Modica per affrontare il sestetto biancoazzurro, Federica Zaccaria e Delia Paolino che si occuperanno della biglietteria di Botteghino, è chiaro che la squadra dirigenziale Avimecc Volley Modica diventa tra le più “forti” di tutta la Terza Serie.

“Da sempre – spiegano unanimemente i dirigenti del sodalizio biancoazzurro – siamo convinti che il lavoro di squadra, soprattutto a livello dirigenziale è quello che alla fine ripaga i sacrifici che ognuno di noi fa per il bene della squadra e per la passione e l’amore di questo sport. Ognuno di noi ha dei compiti ben precisi da portare avanti ed è chiaro che con la collaborazione fra di noi e cercando di migliorarci tutti insieme possiamo sempre di più alzare l’asticella dei nostri obiettivi che poi come è naturale che sia si tramutano in entusiasmo e voglia di crescere di tutta la squadra e di tutto l’ambiente. La nostra è una grande famiglia e siamo sempre aperti ad accogliere persone che come noi amano questo sport, perchè più siamo e meglio saremo organizzati. Salutiamo e ringraziamo per il lavoro svolto con grande professionalità Vanni Iacono, che per motivi personali, da quest’anno non farà più parte della nostra famiglia. A lui rivolgiamo il nostro più sincero in bocca al lupo per la riuscita dei suoi progetti futuri”.

