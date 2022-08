Modica. Approvati i fondi del PNRR per PalaScherma e “Pietro Scollo”

ROMA – Scatta la corsa contro il tempo per i lavori di riqualificazione dei due principali impianti sportivi modicani: il PalaScherma di Modica Alta ed il Polisportivo “Pietro Scollo” di contrada Caitina. Entro il 31 marzo 2023 dovranno necessariamente svolgersi le gare per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di entrambe le strutture sportive, finanziati dai fondi del PNRR destinati allo sport.

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo aver concluso assieme ai tecnici del Comune di Modica la fase concertativo-negozionale, ha approvato il finanziamento dei lavori per entrambi gli impianti modicani.

Sul “Pietro Scollo” arriveranno 2,5 milioni di euro dal PNRR, a cui si aggiungeranno 770mila euro di co-finanziamento. Ciò permetterà la riqualificazione complessiva che passa dal rifacimento del fondocampo con l’installazione di un manto in erba sintetica, all’installazione di una pista d’atletica in tartan che ne permetterà non solo una migliore fruizione ma anche la possibilità di ospitare eventi e competizioni nazionali, sino al rifacimento ed ampliamento degli spogliatoi e dei servizi per il pubblico.

Sarà pari a 3,2 milioni di euro anche il finanziamento complessivo per il PalaScherma. che sarà rigenerato per intero non solo con una nuova area sportiva, ma anche con la realizzazione di un centro congressi e di un’area di formazione tecnica.

Gli interventi del PNRR relativi al Polisportivo “Pietro Scollo” rientrano nell’ambito dei cluster 1 e 2, riservati ai comuni capoluoghi o con una popolazione superiore ai 50mila abitanti, per progetti di riqualificazione di impianti sportivi. Il finanziamento per il PalaScherma invece rientra nel cluster 3, riservato ai progetti scelti da ciascuno delle 44 Federazioni Sportive Nazionali,

Secondo il cronoprogramma dettato dal PNRR, gli impianti finanziati in tutta Italia dovranno essere pronti entro il 30 giugno del 2026.

