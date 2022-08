Presentate le prime candidature Udc-Nuova DC siciliana per le regionali

Poco prima di mezzogiorno sono state depositate ufficialmente presso il Tribunale di Ragusa le quattro candidature che correranno alle prossime elezioni regionali sotto il

simbolo della Democrazia Cristiana in provincia di Ragusa. I quattro candidati sono l’ex

Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, l’ex sindaco di Chiaramonte Gulfi On. Sebastiano Gurrieri, l’ex assessore del Comune di S.Croce Filippo Frasca e la dott.ssa Paola Santificato di Comiso.

Venerdi 26 agosto alle ore 11:00 preso la sede elettorale di Corso Umberto a Modica è stata indetta apposita conferenza stampa per la presentazione dei quattro candidati agli elettori iblei.

