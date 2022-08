395 migranti sono approdati con la nave Diciotti al Porto di Pozzallo. Ci sono anche donna e minori, tutti in discrete condizioni di salute. Sono al momento ospitati all’hotspot della struttura portuale. Dai tamponi effettuati due persone, il padre e la figlia lattante, sono risultati positivi al Covid e posti in isolamento. La madre della piccola è negativa. Tra le persone sbarcate anche in bimbo di appena un mese.

