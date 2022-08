Un incontro sistematico, ogni anno, per mantenere i rapporti di amicizia. Stavolta la rentrée per gli ex studenti della classe IV A Magistrale “Giovanni Verga” di Modica ha avuto un’importanza particolare. Per i 14 compagni di classe ricorre il cinquantesimo anniversario dal diploma. Insomma, gli anni passano ma il piacere e l’amicizia restano immutati.

