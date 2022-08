Consiglio Comunale di Pozzallo, si dimettono Azzarelli e Morana

Si dimettono Alessandra Azzarelli e Stella Morana dal consiglio comunale di Pozzallo: al loro posto subentrano Rosario Iozzia e Francesco Ammatuna. Le dimissioni si possono definire “pilotate”, in quanto le due elette nelle liste che sostenevano il sindaco Roberto Ammatuna, sono state entrambe nominate assessori, per cui hanno scelto di non mantenere la carica all’interno della civica assise della città marinara e fare spazio ai primi dei non eletti delle loro rispettive liste. Iozzia e Ammatuna sono molto conosciuti in città e non solo per essere stati calciatori, prima, e allenatori dopo per poi dedicarsi alla politica. Hanno, infatti, acquisito esperienza in questo campo. Rosario Iozzia nella passata legislatura è stato esperto del sindaco per la polizia locale, dato che nella sua vita professionale era stato ufficiale dei caschi bianchi pozzallesi. Francesco Ammatuna, dipendente del Tribunale di Ragusa, è stato in precedenza consigliere comunale ed anche assessore. Tutti e due hanno lavorato con impegno e determinazione. Stasera hanno ufficialmente giurato nelle mani della presidente del massimo consesso cittadino, Quintilia Celestri.

