Ragusa, deceduto il giornalista Giorgio Antonelli

Lutto nel mondo del giornalismo ragusano. È deceduto il collega Giorgio Antonelli. Aveva 60 anni e da qualche tempo lottava con il male incurabile.

Appassionato di basket , per anni ha collaborato alla Gazzetta del Sud.

Ai familiari le condoglianze più affettuose della redazione.

La presidente FIP Sicilia Cristina Correnti, a titolo personale e a nome di tutto il comitato regionale, unitamente al presidente CIA Andrea Federico Castorina e ai componenti Claudio Cosentino e Antonio Giordano, porge sentite condoglianze alla famiglia di Giorgio Antonelli per la scomparsa del congiunto. Il ragusano, classe ’62, è stato arbitro in Serie C dal 1985 in Serie B e A2/F dal 1994; nel 2011 è stato nominato arbitro benemerito. Giorgio era stato anche addetto stampa della Nova Virtus Ragusa

