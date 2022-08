Lions Club Modica. Domenica alla scoperta dei tesori storici

“Alla scoperta dei tesori di Modica” è l’iniziativa organizzata dal Lions Club di Modica che si terrà domenica 21 agosto alla scoperta di beni culturali del centro storico della città. La partecipazione all’evento è aperta ai cittadini ed ai turisti ed è rivolta anche ad una raccolta di fondi per i service del club nel territorio. L’appuntamento per i partecipanti è alle 19,00 alla Chiesa del Carmine in piazza Matteotti dove la restauratrice Gaetana Ascenzo illustrerà le opere presenti nella chiesa, seguirà la passeggiata per il centro storico con un percorso si snoderà dalla Chiesa del Carmine, per la chiesa di Santa Maria di Betlemme, il quartiere sbalzo, casa Quasimodo e si concluderà in via Grimaldi presso la Chiesetta di San Nicolò Inferiore. Lungo il percorso l’attore Marcello Sarta si esibirà con brani di autori contemporanei accompagnato dalla violinista Sofia Gagliolo. Per esigenze organizzative è opportuno prenotare ai numeri 3396663322 – 3601031790.

