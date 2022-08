Scicli, anziano trovato morto sulla linea ferroviaria

Era stato dato per disperso un anziano sciclitano, uscito di casa intorno alle 9,30 per recarsi dal barbiere senza fare più rientro. E’ accaduto mercoledì. L’uomo è risultato essere andato dal barbiere ma dopo si erano perse le sue tracce. La segnalazione era arrivata alla polizia locale che si era immediatamente attivata per cercare di rintracciare il 90enne Salvatore Alecci. La comandante Maria Rosa Portelli aveva attivato anche un drone per accellerare i tempi temendo il peggio ma senza esito. Ieri sera i carabinieri della locale Tenenza informavano la polizia locale che era giunta segnalazione di un uomo avvistato lungo la linea ferrata, senza indicare, però, la zona. Le ricerche in tal senso si sono concretizzare in tarda serata. Il poveretto è stato trovato privo di vita sulle rotaie nella zona retrostante l’ex stazione ferroviaria, dove ha sede il comando dei caschi bianchi. Il decesso si fa ricondurre ad un malore. Probabilmente il pensionato si era recato sul posto per espletare i bisogni fisiologici ma si era sentito male.

