Santa Croce, calcio. Ingaggiati Pizanza, Zerillo e Licitra

Il Santa Croce calcio riprende a sudare dopo la sosta per le festività di ferragosto e inizierà la terza settimana di preparazione e con essa la seconda parte del ritiro che porterà la truppa di Gaetano Lucenti fino all’inizio della stagione.

La squadra si è ritrovata martedì pomeriggio al Kennedy per ricominciare da dove si era lasciato, vale a dire, dalle sedute di atletica che permetteranno alla squadra biancazzurra di incamerare energie in vista della stagione agonistica oramai imminente. A tal proposito dopo il test avuto la settimana scorsa contro il Ragusa calcio, il Cigno si ripeterà giovedì pomeriggio alle 17.30 allo stadio Kennedy in un allenamento congiunto con il Modica neopromossa nel massimo campionato regionale, ma che punta fortemente alla vittoria finale e al salto di categoria. Sarà un buon test per la squadra di Lucenti che avrà modo di constatare i miglioramenti dei suoi uomini e lo spessore tecnico di fronte ai più forti avversari. La settimana poi si concluderà sabato pomeriggio con un altro allenamento congiunto a Ragusa presso lo stadio Biazzo con il Pro Ragusa di mister Alessandro Nigro che in questa stagione sarà nuovamente presente o nastri di partenza del campionato di Promozione.

La società intanto ha reso ufficiale altri tre ingaggi, si tratta del difensore classe 2003 Antonino Zerillo proveniente dal Mazara, ma già ex Troina in serie D. Dell’attaccante Francesco Pitanza, classe 2003, proveniente dal Canicattì dove ha ottenuto la promozione in serie D ed ex primavera El Trapani e del Potenza. Infine un ritorno, ma bisognerebbe chiamarla una conferma, vale a dire, quella di Giovanni Licitra che ha deciso di riindossare i guantoni dopo l’esperienza di preparatore dei portieri e farà da chioccia agli altri due colleghi di reparto.

