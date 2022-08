Un 39enne modicano, N.P., alla guida di un furgone Daily, che si è scontrato con una Mercedes, sulla Catania-Siracusa (la SS 114, in territorio di Melilli) . Entrambi mezzi erano in direzione Catania. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Siracusa. Ferito l’autista di Modica che è stato trasportato in ospedale.

