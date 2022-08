Ragusa. Istituito presso il Comune lo sportello anti-caporalato

Ha preso il via presso il Comune di Ragusa il progetto “#NEXTPOLIS2.0 – Città e Campagne Libere dal Caporalato”. Lo sportello dedicato offre informazioni su:

– Politiche attive del lavoro e modalità di accesso;

– Accesso ai servizi sanitari e orientamento alla tutela psico-socio-sanitaria;

– Orientamento alla residenza e all’alloggio. Supporto nella ricerca alloggiativa e orientamento ai servizi del territorio;

– Assistenza legale anti-caporalato.

Il servizio è rivolto principalmente a chi ritiene di essere vittima di sfruttamento lavorativo o ha bisogno di aiuto e informazioni. Lo sportello è aperto al pubblico il venerdì dalle 9.30 alle ore 12.30, presso i locali di Via Mario Spadola n. 56 -IV Piano. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0932 1911744 o inviare una email all’indirizzo integrorienta@gmail.com. Il progetto gode del patrocinio del Fondo FAMI – Unione Europea, SU.PR.EME e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Salva