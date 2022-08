Bombola esplosa tra Modica e Scicli. C’è una vittima

Un uomo è stato trovato privo di vita sotto le macerie della villetta crollata a causa dell’esplosione di una bombola di gas, alla periferia di Scicli. L’uomo che ha perso la vita è il proprietario di 73 anni, Giovanni Mariotta. Tre squadre dei vigili del fuoco giunte in contrada Fiumelato, proprio sulla strada provinciale che collega il centro abitato sciclitano alla vicina Modica, hanno scavato per capire se altri componenti la famiglia fossero in casa al momento dell’esplosione. Sul posto anche carabinieri, polizia locale e protezione civile che hanno cercato di supportare il difficile lavoro dei pompieri. Cosa sia accaduto nella villetta di contrada Fiumelato non si sa con certezza. L’unico dato che è emerso è stato il forte boato sentito fino alla periferia della città. Boato provocato dalla fuoriuscita di gas da una bombola che alimentava la cucina. Il violento boato è stato accompagnato dal rumore del crollo della villetta che ha provocato una densa nube di polvere.

