Villetta crollata a Scicli. Si cercano eventuali altri dispersi

L’allarme è scattato alle 19.40 della scorsa sera quando alla sala operativa del comando Vigili d Fuoco di Ragusa è stato richiesto l’intervento per crollo di una villetta in Contrada Fiumelato, territorio di Scicli, area Valle Ventura .

Il crollo, presumibilmente causato da una fuga di gas, ha determinato il cedimento della struttura. I presenti hanno riferito che C’era un disperso.

Sul posto prontamente inviate tre squadre dei vigili del fuoco con al seguito anche il carro luce per illuminare l’area, mentre venivano allertati i nuclei specialisti per la ricerca sotto le macerie, che la direzione regionale ha organizzato per l’invio.

In attesa il pesonale vigilfuoco ha iniziato le operazioni di ricerca e scavo, rinvenendo il 73enne Giovanni Mariotta.

Continuano le ricerce per verificare la presenza, di eventuali altri dispersi,m.

sul posto personale della protezione civile, carabinieri e polizia locale.

