Regionali: l’Udc parteciperà con le proprie liste

Lo Scudo crociato sarà presente alle prossime Elezioni Regionali in Sicilia. La Segreteria nazionale del partito smentisce le notizie riportata da un sito di informazione locale, che nel frattempo ha dato mandato ai propri avvocati per valutare eventuali azioni legali, sottolineando che “lo Scudo crociato sarà presente alle prossime Elezioni Regionali in Sicilia.”

A seguito di quanto riportato da una nota del partito, è stata convocata per il 18 agosto una conferenza stampa all’ Ars al gruppo parlamentare Udc da parte di Decio Terrana e Toto Cordaro per la presentazione dei candidati alle regionali e per “comunicazioni importanti”.

