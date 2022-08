Anche volontari da Modica in aiuto a Stromboli

Il gruppo comunale di Protezione Civile di Modica, dell’ A.N.V.V.F e della Misericordia sono intervenuti per aiutare Stromboli. Giovani che nelle settimana di ferragosto preferiscono spendere le proprie ferie per soccorrere la popolazione isolana colpita da alluvione piuttosto che godersi il mare e i propri cari.

“Che l’esempio dei volontari modicani sia da sprone per tutta la Regione affinché si possa ragionare su una riforma radicale del volontariato per renderlo sempre più efficiente e al contempo gratificante per chi lo effettua” ha scritto sui social l’ex sindaco di Modica Ignazio Abbate, ringraziando i giovani volontari.

