Weekend Ferragosto. Controlli straordinari del territorio ibleo

Il lungo week-end di ferragosto appena trascorso ha visto impegnate le Forze dell’Ordine in una serie di controlli straordinari nelle zone della movida e in quelle costiere della provincia iblea.

A seguito delle determinazioni assunte in Prefettura in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione dei Sindaci della Provincia, al fine di rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini, nonché di prevenire turbative dell’ordine pubblico, sono stati organizzati servizi interforze di controllo straordinario del territorio per prevenire e reprimere eventuali azioni delittuose e, più in generale, a garantire la sicurezza pubblica.

I presidi interforze hanno assicurato, soprattutto nelle ore notturne, una presenza costante sul territorio, rappresentando rassicuranti punti di riferimento per la cittadinanza.

In particolare, oltre alla presenza di operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali, un rilevante contributo deterrente è stato fornito dal camper con colori di istituto messo a disposizione dalla Questura di Ragusa, il cui personale si è rivelato essenziale nella ricerca di un minore smarritosi tra la folla nella notte di San Lorenzo.

L’esito complessivo dei controlli effettuati dalle Forze di Polizia e di 687 persone identificate e 462 autovetture controllate. Inoltre, a seguito dei predetti controlli, anche ad opera della Polizia Stradale, sono state irrogate 204 sanzioni per violazione del Codice della Strada ed, in particolare, dei limiti di velocità e del divieto di guida in stato di ebbrezza. A tal proposito, durante l’espletamento dei controlli, è stato disposto l’utilizzo dei dispositivi di alcol test al fine di reprimere condotte illecite e pericolose per gli utenti della strada.

Ulteriori controlli, saranno programmati nei prossimi giorni nelle diverse aree cittadine della provincia di Ragusa al fine di dare continuità all’azione di prevenzione e contrasto a condotte illecite.

