Incidente stradale autonomo si è registrato intorno alle 13 sulla provinciale Modica-Pozzallo, in Contrada Aguglie, coinvolta una Peugeot 306 il cui conducente, per cause da stabilire, ha perso il controllo ed è cappottata, finendo la sua corsa contro il muro che delimita un’abitazione. L’autista, soccorso, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica.

