Ragusa. Due importanti finanziamenti dalla Regione Siciliana

È giunto a conclusione l’iter di finanziamento per la realizzazione della Chiesa Maria Regina in contrada Cisternazzi a Ragusa per un ammontare di € 4.297.052,19, mettendo così un punto fermo ad una delle più considerevoli incompiute del territorio ibleo, al quale si somma il finanziamento per il restauro dell’organo a canne Serassi-Tamburini della Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, per un ammontare di € 272.262,00.

Tutto ciò si è potuto realizzare grazie all’impegno costante, proficuo e serio del Governo Musumeci e dell’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, On. Marco Falcone.

A dare comunicazione di questi finanziamenti è la dott.ssa Valentina Spadaro, che è stata trait d’union tra l’amministrazione regionale e la Diocesi di Ragusa, che afferma: “Consegniamo finalmente alla Diocesi di Ragusa e alla comunità di fedeli la realizzazione della Chiesa Maria Regina, opera fondamentale per la sua importante funzione sociale che certamente sarà punto di riferimento per le famiglie che abitano il quartiere e, dopo tanti anni torneremo nuovamente a far risplendere e risuonare come un tempo il preziosissimo organo della nostra Chiesa Cattedrale”.

“Ringrazio il Presidente della Regione, on. Nello Musumeci e l’assessore alle infrastrutture, on. Marco Falcone per le attenzioni che, ancora una volta, hanno riservato al nostro territorio”, conclude la dott.ssa Spadaro.

